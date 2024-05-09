القانونية النيابية تستضيف وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية

2024-05-09 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

استضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة القانونية النيابية استضافت وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية".

وأضاف البيان، أن "الاستضافة جاءت لمناقشة إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بملف حماية أملاك المواطنين المسيحيين".