مستشار حكومي: هيئة الأوراق المالية تمثل قاعدة الحوكمة بتعزيز إصلاح السوق المالية

2024-05-09 12:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

لخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أهمية هيئة الأوراق المالية ومهامها، فيما أشار إلى أن الهيئة تمثل قاعدة الحوكمة في تعزيز إصلاح السوق المالية، وتتولى الإشراف على القواعد الصحيحة في السوق العراقية.

وقال صالح، في كلمة له خلال الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الأوراق المالية، تحت شعار (أهمية قطاع الخدمات المالية في دعم الاقتصاد العراقي) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نقدم إلى هيئة الأوراق المالية برئيسها وكادرها أحر التهاني بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هذا الصرح المالي الرقابي المهم الذي تولى واجبات تنظيم أوراق سوق العراق المالية والذي يعد الضمان الأساس لأسواق مالية عالية ومستقرة ومنظمة ومتنامية من خلال تطبيق اللوائح المصممة لحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامة سوق المال".

وأضاف أن "هيئة الأوراق المالية تشكل بجهازها الرقابي والإشرافي والتدقيقي الجهة المركزية التي تتولى الإشراف على القواعد الصحيحة ومراقبة النشاطات غير النظامية والتحقيق من انتهاكات السوق".

وتابع: "كما تمثل هيئة الأوراق المالية قاعدة الحوكمة في تعزيز الشفافية والإصلاح في أعمال السوق المالية، ولا يخفى الدور المهم لهيئة الأوراق المالية في تنظيم الوسطاء من التجار وغيرهم من المشاركين في السوق بالرقابة على مركز الإيداع وتحديث بيانات الأشخاص المرتبطين بشركات الوساطة".

وأردف بالقول: "لا يخفى الدور المهم الذي تؤديه هيئة الأوراق المالية بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية للأوراق المالية ولاسيما في تبني المعايير في مجال تقوية الكفاءة للأسواق المالية والتواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية، والذي قد عزز من دور هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية في تهيئة العراق إلى منظمة التجارة العالمية وهي المنظمة الدولية التي انبثقت أساساً من نظام العولمة المالية إذ أصبحت تجارة الخدمات المالية جزءاً لا يتجزأ من التجارة العالمية".