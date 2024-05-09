أسعار "المعدن النفيس" تتأرجح في تعاملات الخميس

2024-05-09 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تأرجحت أسعار الذهب في نطاق ضيق، خلال تعاملات، اليوم الخميس (9 آيار 2024) المبكرة، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أمريكية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيضات في أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0456 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2314.26 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2321 دولارا.

من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وقراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان غدا الجمعة. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع في مومباي "على الرغم من توقعات السوق خفض أسعار الفائدة في سبتمبر فإن تجار الذهب يتوخون الحذر بشأن الإقدام على تحركات كبيرة... إذا جاء تقرير التضخم الأميركي أعلى من المتوقع فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارا.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 66 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 982.10 دولار فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 956.13 دولار.