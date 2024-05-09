هل سرطنت أبراج الاتصالات "خالص ديالى"؟.. التحقيقات لم تتوصل لدليل والأهالي يرفضونها

2024-05-09 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، عن نتائج التحقيق في وجود ابراج مرسطنة في اقدم قرى ديالى، فيما رفض الاهالي النتائج وطالبوا بالكشف عن المسبب الحقيقي وراء الاصابات.

وقال قائممقام قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ"بغداد اليوم"،انه" تلبية لوقفات احتجاجية اقامها اهالي قرية الخويلص حول شكوكهم بان ابراج الاتصالات وراء تسجيل اكثر من 40 اصابة بالامراض السرطانية وقرابة 25 اصابة بالضمور في ازقة القرية تمت مفاتحة حكومة ديالى بكتاب رسمي لفتح تحقيق".

واشار الى،ان " دائرة بيئة ديالى ارسلت بالفعل لجنة مختصة مع اجهزة لقياس الترددات واعداد تقرير موضوعي" لافتا الى ان" اللجنة خرجت بنقاط عدة ابرزها بان ترددات الابراج ضمن المسموح بها وليس هناك تلوث تسببه تلك الابراج وفق تقريرها العام".

واضاف، ان "الاهالي لم يتفاعلوا مع النتائج وطالبوا بكشف سر الاصابات السرطانية ما دفعنا الى مطالبة حكومة ديالى بتشكيل لجنة اوسع لطمانة الاهالي"، مؤكدا ان "الاستجابة كانت من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم الاتصالات والبيئة وصحة ديالى وفريق من الاكاديمين في جامعة ديالى من اجل تحري اسباب التلوث والاجابة عن تساؤلات الاهالي".

ولفت الى ،ان "قائممقامية الخالص تدرك هواجس الاهالي وهي تتعامل مع الملف وفق مبدا قانوني وحرصها على تشكيل اكثر من لجنة من اجل بيان اسباب الاصابات السرطانية سواء اكان بسبب ترددتت الابراج او غيرها".

وقدموا اهالي قرية الخويلص شرق قضاء الخالص في ( 5 آيار 2024)، شكوى رسمية حول تسجيل نحو 30 اصابة بأمراض السرطان بسبب وجود اثنين من ابراج الاتصالات في قريتهم، واقدموا على اطفاء برجين للاتصالات في رسالة احتجاجية مع المطالبة بنقلهما خارج حدود القرية لتفادي لتسجيل المزيد من الاصابات في المستقبل.