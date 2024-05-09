2024-05-09 12:18:08 - المصدر: منصة إيشان

نعى حزب الله علي أحمد حمزة المكنى “أبو أحمد”، الذي استشهد صباح اليوم في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة جنوبي لبنان. و”أبو أحمد” من مواليد عام 1958 من بلدة دبعال وسكان بلدة المجادل في جنوب لبنان، واستشهد صباح اليوم في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق بافليه ارزون في قضاء صور. […]

ظهرت المقالة حزب الله ينعى “أبو أحمد”: أحد ضحايا الهجوم الإسرائيلي صباح اليوم أولاً على Eishan.