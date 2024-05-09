2024-05-09 12:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أطلقت دائرة بلدية الكوفة أول مشروع للتنظيف من نوعه، باعتماد المراقبة إلالكترونية (جي بي اس) لعملياتها في مركز قضاء الكوفة. وقال مدير البلدية محسن بقر الشام في تصريح لجريدة الصباح، تابعته منصة “ايشان”: إن “المشروع الذي تعاقدت دائرته بشأنه مع وزارة الاتصالات، يتضمن تزويد منظومة مراقبة كاملة لمقر البلدية، مع كاميرات وحساسات للوزن والوقود توضع […]

ظهرت المقالة مدينة عراقية تطلق مشروعاً إلكترونياً لمراقبة عمليات التنظيف أولاً على Eishan.