"جيه بي مورغان" توقعات بزيادة القدرة النفطية للعراق ودول اخرى في 2025

2024-05-09 12:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يرى بنك "جيه بي مورغان"، أن هناك ثلاث دول رئيسية في التحالف النفطي تستحق ترقية إمداداتها للعام 2025.

وقالت ناتاشا كانيفا المحللة لدى "جيه بي مورغان" في تقرير حديث إن الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق تعتزم زيادة قدرتها الإجمالية بأكثر من 300 ألف برميل يومياً اعتباراً من العام المقبل، لكن التوسعات المخطط لها ربما تُعد بمثابة مخاطر على تماسك التحالف، وأسعار النفط بشكل عام.

وقالت كانيفا إن: "القضية الرئيسية بالنسبة لأوبك تكمن في 2025، فحتى إذا أبقى التحالف على قيود الإمدادات كما هي هذا العام، فإنها "لا تعالج الاختلالات في 2025".

ومن المتوقع أن يظل سعر خام برنت في نطاق 75-90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات، ليصل متوسط الأسعار إلى 82 دولاراً للبرميل في عام 2025، وفق"غولدمان ساكس".