الأولى بتاريخ القضاء العراقي.. جنايات نينوى تجري محاكمة عبر برنامج الفيديو كونفرس

2024-05-09 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس ( 9 آيار 2024)، محاكمة لاحد المتهمين عبر برنامج الفيديو كونفرس، بالتعاون مع محكمة جنايات الكرخ الأولى.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذه هي المحاكمة الأولى بتاريخ القضاء العراقي والتي تم فيها اتباع تقنية الفيديو كونفرس لمحاكمة متهمين"، مشيرا الى انه "سبقت هذه المحاكمة حالات لتدوين اقوال شهود ومشتكين بين المحاكم العراقية ومحاكم لدول أخرى".

واقر مجلس القضاء الاعلى في جلسته الرابعة المنعقدة ( 25 نيسان 2024)، استخدام تقنية الفيديو كونفرس في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن.