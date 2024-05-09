النزاهة تعلن نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر التسجيل العقاري

2024-05-09 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر التسجيل العقاري.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "24% نسبة تعاطي الرشوة في العراق، وعقاري الكرخ الثانية الأعلى في بغداد"، مبينةً أن "عقاري القاسم في بابل سجَّل أعـلى نسـبة في دفع الـرشوة بين المحافظات".

واضافت، أنه "عـــلـى مـدى ثــلاثــة أشـهــر، تمت زيـارة 57 دائـرة واستبانة آراء 7,225 مراجعاً"، مشيرةً الى "الدعوة لاختصار الحلقات الزائدة للقضاء على البيروقراطية".



ونوهت الى أنه "تم تـشخيص فقدان أضابير ملكية العـقار وبـطء مديرية التسجيل العقاري في معالجة التلكؤ".



