2024-05-09 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

وصفت منظمة حقوقية، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، حادثة البصرة والتي راح ضحيتها 12 شخصًا بـ"النادرة"، فيما أشرت ثلاثة اسباب أدت لوقوعها.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" حادثة مقتل 12 فردًا من اسرة واحدة على يد الاب في البصرة مساء يوم امس فاجعة مؤلمة أثارت الرأي العام خاصة وأن اسبابها وفق القراءات الاولية تتحدث عن ضغوط مالية كانت وراء ما حصل".

واضاف، أن" قراءة علم النفس تظهر بأن الضغوط الاجتماعية والمالية تدفع البعض الى مرحلة الانهيار النفسي ووصولهم الى حالة اللا وعي والاتزان وتقودهم الى قتل اقرب الناس اليهم قبل الانتحار، لكنها تبقى في المجمل حالات نادرة جدا"، لافتا الى أن "ماحصل في البصرة يوم امس اشارة الى ما تفعله الضغوط النفسية بغض النظر عن اسبابها".

واشار الى أن" الديون المتراكمة والضغوط النفسية المصاحبة لها وضيق أفق الحلول والخشية من المستقبل قادت مجتمعة الى فاجعة البصرة التي كان من بين ضحاياها اطفال صغار ونساء"، مؤكدا أن "الضغوط المالية كانت وراء تسجيل عشرات حالات الانتحار في ديالى وبقية المحافظات العراقية".

وامس الاربعاء، أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، بمقتل عائلة بالكامل مكونة من 12 شخصًا على يد والدهم قبل ان ينتحر.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ابا قتل عائلته بالكامل والمكونة من 12 شخصا في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، قبل ان ينتحر هو الاخر".

وأضاف، أن "أسباب الحادث مجهولة، والادلة الجنائية حاليا في موقع الحادث للتحقيق ومعرفة الملابسات"، لافتا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى وجود مشاكل عائلية بسبب تعاطي المخدرات وعمل الاب في العقارات وعليه ديون نحو مليار و400 مليون دينار عراقي".