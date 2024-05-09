2024-05-09 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أجرت محكمة جنايات نينوى محاكمة لاحد المتهمين عبر برنامج الفيديو كونفرس، بالتعاون مع محكمة جنايات الكرخ الأولى والتي اشرف عليها رؤساء الاستئناف المختصين. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “هذه هي المحاكمة الأولى بتاريخ القضاء العراقي والتي تم فيها اتباع تقنية الفيديو كونفرس لمحاكمة متهمين، حيث سبقت هذه المحاكمة حالات لتدوين اقوال شهود ومشتكين […]

ظهرت المقالة لأول مرة بتاريخ القضاء العراقي.. جنايات نينوى تجري محاكمة عبر “الفيديو كونفرس” أولاً على Eishan.