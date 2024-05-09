2024-05-09 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشر المنتخب العراقي للدراجات الهوائية، يوم الخميس، بمعسكر تدريبي في السليمانية وحلبجة استعداداً لبطولة آسيا التي ستقام في كازخستان مطلع الشهر المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات الهوائية ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في بطولة آسيا المقبلة بعد حصوله على بطاقة التأهل لتحقيقه نتائج جيدة خلال المرحلة السابقة".

وأضاف "المنتخب العراقي بدأ معسكراً تدريبياً في حلبجة يستمر لغاية الثالث عشر من الشهر الجاري، وبعدها يتوجه إلى السليمانية لإقامة معسكر تدريبي آخر هناك يبدأ في 20 من الشهر الجاري ويستمر لعشرة أيام ليتوجه بعدها مباشرة إلى كازاخستان".

وأوضح سليم، أن "منتخب العراق للدراجات سيشارك في بطولة آسيا بفئة النساء بأربعة نساء والتي تشمل المتقدمات والشابات بإشراف بسمة أياد، كما وسيتم اختيار مدرب إيراني خلال اليومين المقبلين، أما عن فئات الرجال فسيشارك المنتخب العراقي بفئة المتقدمين والأولمبي والشباب إضافة للاعب ماستر واحد وسيكون فريق الرجال بإشراف فرقد جاسم بقيادة المدرب الإيراني محمد رضا لو".

وبين أن "المنتخب العراقي يضم عناصر شبابية جيدة وسيتم الإعلان عن جدول المباريات خلال اليومين المقبلين".