2024-05-09 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع مع الشركة التركية التي ستدير مستشفى الحكيم، فيما أشار الى وضع رؤى وتصورات مستقبلية لها علاقة بواقع الصحة في ميسان.

وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلق بتوطيد العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشأن ما يخص الجانب الصحي والإدارة المشتركة للمستشفيات الحديثة، أجرينا اليوم زيارة الى محافظة ميسان والتقينا مع أعضاء مجلس المحافظة ونائب رئيس المجلس ونائب المحافظ، وتحدثنا عن الواقع الصحي لمحافظة ميسان"، مبينا أن "أعضاء مجلس المحافظة أشاروا الى مواطن الخلل وتم الاستماع لجميع ملاحظاتهم وأخذها بنظر الاعتبار ووضع رؤى وتصورات مستقبلية لها علاقة بواقع الصحة في ميسان".

وتابع "عقدنا اجتماعاً هو الأول لإدارة مستشفى الحكيم من قبل شركة سام جروب التركية، المقرر بموجب العقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة بإدارة المستشفى لمدة سنتين قابلة للتجديد لسنة ثالثة"، موضحا أن "العقد يتضمن كذلك الصيانة وتدريب الكوادر الإدارية والفنية بالاضافة الى الكوادر الخدمية وبعض الكوادر الطبية، ولدينا لقاء مع العاملين في المستشفى وكادر الشركة لوضع التصورات المستقبلية ومتابعة العقد".

وبين أن "هذا يعد أحد أهم نقاط البرنامج الحكومي التي تم تنفيذها وإنجازها بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".