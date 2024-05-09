المجلس الأعلى للشباب يجري مقابلات الوجبة الأولى من المتقدمين على مسابقة البرامج الشبابية

2024-05-09 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم الخميس، عن المباشرة بإجراء مقابلات الوجبة الأولى من المتقدمين على مسابقة البرامج الشبابية.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع): إنه "باشر بإجراء مقابلات الوجبة الأولى من المتقدمين على المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية اليوم الخميس، حيث يتم تقييم المتقدمين وفق الاستمارة الممنوحة من قبل أعضاء اللجنة طبقاً للمعايير المتبعة في تقييم المشروع".

وأضاف أنه "سيتم تحديد موعد مقابلات الوجبة الثانية تباعاً وذلك في إطار حرص المجلس على مساندة الشباب، وتشجيعهم على المشاركة في البرامج الشبابية المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم"، موضحاً أن "المسابقة تأتي للتعبير عن الطاقات الشبابية بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها".

وذكر أن "المشاركة في المسابقات لها دور بالغ الأهمية في صقل وإعداد شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وخلق روح المنافسة الشريفة بينهم".