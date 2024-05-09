رئيس الوزراء يصدر توجيهات تخص تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير

2024-05-09 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، توجيهات تخص تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير، فيما شدد على الالتزام بالمواصفات الهندسية والعمل على مدار 24 ساعة وبوجبات عمل متعددة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار محافظة بابل، واعلن إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير بمرحلته الثانية إلى التنفيذ، بكلفة تبلغ 287 مليون دولار".

واطلع رئيس الوزراء، خلال جولة ميدانية، على "سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع".

وأكد رئيس الوزراء أنّ "الزيارة تاتي لمتابعة مشاريع البنى التحتية، ومنها مشاريع المجاري والصرف الصحي التي تعاني من التلكؤ في الحلة".

واضاف، أنّ "القرار قد تمّ في مجلس الوزراء نحو إكمال المشروع الذي كان يعاني من نسب متدنية في الإنجاز بمرحلته الأولى، واستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرا الى ان "أعمال المشروع بمرحلته الأولى تتطلب تعاوناً من جميع الجهات القطاعية والحكومة المحلية، إذ إنّ أعمال الحفر قد تصل إلى 15 متراً، و 9 أمتار للشبكات ومدّ الأنابيب، فضلاً عن نصب المحطات ومدّ شبكات المياه الصالحة للشرب وهي عملية كبيرة، لذلك، اتجهت الخطة نحو إكمال متطلبات المجاري في الأحياء مع كامل متعلقاتها وتأثيث الطرق واستكمالها".

وشدد، على "الالتزام بالمواصفات الهندسية، والعمل على مدار 24 ساعة وبوجبات عمل متعددة، من قبل الشركة المنفذة، من أجل تنفيذ كل مكونات المشروع بصورة متوازية، والانطلاق في المرحلة الثانية من المشروع على وفق الجدول الزمني المرسوم"، موجها "الشركة المنفذة بتقديم خطة عمل للتنفيذ وبضمانات واقعية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط ومحافظة بابل وهيئة المستشارين، والاجتماع ببغداد بحضور الجهات الفنية والشركة، للاطلاع على جداول الأعمال".

ووجه رئيس الوزراء "دائرة المهندس المقيم بالتدقيق في المواصفة وبما يتفادى أي عمليات حفر لاحقة، وأن يتضمن الإشراف إجراء فحوصات مختبرية معتمدة وموثوقة، بالاعتماد على مكاتب وشركات استشارية رصينة، من أجل استكمال كل جوانب المشروع، وتجاوز أي تأخير طارئ".