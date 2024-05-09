رئيس الوزراء: المصانع التي افتتحت في بابل توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل

2024-05-09 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ان المصانع التي افتتحت في بابل توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، فيما أشار الى انه سيتم تصدير الفائض من إنتاج السكر إلى دول الجوار.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال إطلاقه العمل بمشروع مطاحن الاتحاد لإنتاج الطحين الصفر في بابل، وافتتاح مشروع توسعة مصنع انتاج السكر ومصنعي استخلاص الزيوت النباتية وإنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بدأنا اليوم زيارة الى محافظة بابل، ووضعنا حجر الأساس خلال زيارة مصانع شركة الاتحاد، لمشروع المطحنة التجارية مليون طن سنوي".

وأضاف، أن "هذا المشروع من المشاريع المهمة الذي التي تؤمن مادة الطحين الصفر للاسواق المحلية"، مبيناً أن "هناك استيراد لهذه المادة تصل إلى أكثر من 90 بالمئة، الأمر الذي يؤدي الى استنزاف العملة وخروج هذه العملة النقدية، فضلا عن ضياع فرص استثمار هذه المشاريع لتوليد فرص عمل نحن بامس الحاجة اليها".

وأشار إلى، أنه "تم افتتاح مشروع توسعة مصنع تكرير السكر لزيادة الإنتاج من 4000 الى 6000 طن"، مؤكداً أن "هذا الإنتاج سيؤهل الشركة بتصدير الفائض إلى دول الجوار".

ولفت إلى، أن "هنالك مشاريعاً تتعلق بإنتاج الأعلاف، وفي هذه الجولة نستطيع أن نقول وبكل ثقة نحن أمام واحدة من قصص النجاح للقطاع الخاص العراقي، الذي اثبت كفاءة ومقدرة وإمكانية في تنفيذ مشاريع مهمة تؤمن احتياجات السوق المحلية، وتؤسس إلى صناعة وطنية قائمة على احدث التكنولوجيا، وأيضا توفر فرص عمل في هذه المصانع أكثر من 4000 عامل يعمل في هذه المصانع".

ودعا رئيس مجلس الوزراء، كافة رجال الإعمال والقطاع الخاص العراقي، إلى "استثمار الفرص التي وفرتها الحكومة في مسألة توفير الدعم إلا محدود للقطاع الخاص سواء كان على صعيد الفرص الاستثمارية او على صعيد إعطاء الضمانات السيادية لمؤسسات التمويل الدولية، وهذا ما اقر في قانون الموازنة للسنوات الثلاث"، لافتا الى انه "تم التوقيع مع اليابان، لإضافة مبلغ 200 مليون دولار بأسعار فائدة مخفضة، ستوجه الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وشدد بالقول: "بهذه المنهجية تعمل الحكومة على توجيه دعم حقيقي للقطاع الخاص، الذي نعتقد بأنه شريك للقطاع الحكومي في تأمين ما تحتاجه السوق المحلية، وأيضا توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن توفير فرص العمل"، موضحا انه "من خلال المجالس الوزارية المختصة وجلسات مجلس الوزراء واللجان المعنية بالأعمار والاستثمار الحكومة، هنالك جدية في إعطاء الموافقات للفرص والمشاريع المكتملة، وأيضا المضي بالإصلاحات الحقيقية التي توفر بيئة عمل جاذبة للقطاع الخاص".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن"الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية ستكون بموقف الدعم المساند لهذه المشاريع".