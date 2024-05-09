2024-05-09 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، زيارة ميدانية لمشروع جسر عشتار وسط مدينة الحلة، حاثاً العاملين في المشروع على بذل أقصى الجهود لإكماله وفق المدة المقررة له.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع جسر عشتار وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، التي وصلها صباح اليوم الخميس".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء تابع سير العمل في مشروع الجسر الذي يربط ضفتي شط الحلة، ويعد أحد مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في المحافظة، كما واطلع على أبرز العقبات التي تعترض التنفيذ ووجه بمعالجتها، كما حث العاملين في المشروع على بذل أقصى الجهود لإكماله وفق المدة المقررة له".