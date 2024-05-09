ثلاثة غيابات مؤثرة في صفوف الحدود أمام القوة الجوية

2024-05-09 13:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يخوض فريق الحدود مباراته اليوم أمام القوة الجوية في ختام الجولة السابعة والعشرين من دوري نجوم العراق، بغياب أهم لاعبيه.

وقال مدرب كرة الحدود عادل نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الفريق سيفتقد لخدمات ثلاثة من لاعبيه الأساسيين في مباراة اليوم وهم كل من هداف الفريق الثاني لاعب خط الوسط المحترف السنغالي دا كوستا صاحب الرقم تسعة، وكذلك اللاعب منتظر عادل نعمة اللذين يعانيان من تمزق وسيغيبان بسببه قرابة الأربعة أسابيع ، بالاضافة الى غياب المدافع حمزة عبد الحسين".

وأضاف نعمة أن" مواجهة القوة الجوية تعد في غاية الأهمية للفريق ونقاطها ستقربنا أكثر من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب لاسيما المركز الخامس الذي يمثل الهدف الأساس للفريق "، مشيراً الى أن" جميع اللاعبين على أتم الجاهزية والجهاز الفني لديه ثقة كبيرة باللاعبين المتواجدين والشباب المتاحين في إنجاز المهمة وتحقيق نتيجة جيدة، متسلحين بالمعنويات العالية بعد التعادل مع دهوك والفوز على نفط الوسط في الجولتين السابقتين".