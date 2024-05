2024-05-09 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الخميس المصادف 9 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 6000 دينار طماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر و ابيض سعر الكيلو 1000 دينار. باذنجان عراقي سعر...

The post تعرف على أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس في أسواق الناصرية المحلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.