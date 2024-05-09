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تعرف على أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس في أسواق الناصرية المحلية

تعرف على أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس في أسواق الناصرية المحلية
تعرف على أسعار الفواكه والخضروات اليوم الخميس في أسواق الناصرية المحلية
2024-05-09 13:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية أسعار الفواكه والخضروات في أسواق الناصرية المحلية ليوم الخميس المصادف 9 ايار للعام 2024 باميا عراقية سعر الكيلو 6000 دينار طماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر و ابيض سعر الكيلو 1000 دينار. باذنجان عراقي سعر...

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