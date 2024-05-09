2024-05-09 13:13:36 - المصدر: مصرف التنمية الدولي

توسع جديد يعكس الرؤية الاستراتيجية والابتكار في الخدمات المصرفية

أربيل، العراق – في إطار التزامه المستمر بتعزيز تواجده الاستراتيجي وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، يسر مصرف التنمية الدولي أن يعلن عن افتتاح فرعه الجديد في مدينة أربيل، مما يمثل إضافة مهمة إلى شبكته المتنامية في العراق والذي يعد الفرع السابع والعشرين على مستوى البلاد.

في كلمته خلال حفل الافتتاح، أعرب السيد سعد فائق، المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي، عن بالغ سعادته بإنجاز هذه الخطوة البارزة، قائلاً: "نحن فخورون بأفتتاح فرعنا الجديد في أربيل، الذي يعكس التزامنا بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات عملائنا. هذا الافتتاح هو جزء من استراتيجيتنا لتعزيز التواجد في المناطق الحيوية ودعم التنمية الاقتصادية في العراق."

أشاد السيد فائق بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك المركزي العراقي في دعم مساعي المصرف، مما يمكنه من تقديم حلول مالية متقدمة وتعزيز الثقة بين المصرف وعملائه. كما ثمّن جهود كافة العاملين في المصرف الذين يسهمون يومياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

ومن جهته، توجه السيد وسام العامري، مدير دائرة التسويق والمبيعات وتطوير المنتجات، بالشكر إلى الحضور ووسائل الاعلام، مؤكداً على ان هذا الافتتاح يأتي ليؤكد على التزام مصرف التنمية الدولي بمواصلة الابتكار والتطوير في قطاع الخدمات المالية، مستهدفاً تحقيق التميز في الأداء والسعي نحو تحقيق تطلعات واحتياجات عملائه في كل مكان.

مصرف التنمية الدولي يمتلك أكبر شبكة صرافات آلية في العراق بواقع (400) صراف آلي (ATM)و(5000) نقطة بيع مباشرة في كافة المحافظات العراقية (POS) و7000 منفذ (POC)، واستحوذ المصرف بذلك على حصة سوقية كبيرة في العراق من إجمالي عمليات التمويل التجاري والعمليات المصرفية الشاملة. ولديه مساهمات كبيرة ومستمرة في دعم الـ SME ( الشركات المتوسطة والصغيرة والكبيرة)، وذلك من خلال تمويل عدد كبير من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية. يمتلك المصرف اليوم شبكة واسعة من البنوك المراسلة حول العالم وفي أكثر من 20 دولة، الأمر الذي يدعم عمليات التمويل التجاري والتحويلات الخارجية لزبائن المصرف.