النفط: إنجاز مشاريع لتحسين جودة المنتجات النفطية وأخرى قيد التنفيذ

2024-05-09 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، إنجاز مشاريع لتحسين جودة المنتجات النفطية وأخرى قيد التنفيذ، وفيما أشارت إلى مساعٍ لتعميم نوع يورو 5 على جميع منتجات المصافي، أكدت أن الغاز السائل أفضل جودة من البنزين السوبر بـ15 درجة. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، حامد الزوبعي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة من خلال مشاريع تحسين جودة المنتجات النفطية، مبيناً أن قسماً من هذه المشاريع تم إنجازها، والقسم الآخر منها قيد التنفيذ. وأضاف الزوبعي، أن هناك مساعي جادة باتجاه أن تكون جميع منتجات المصافي هي منتجات من النوع يورو 5، صديقة للبيئة وعالية الجودة. ولفت إلى أن البنزين السوبر معدل الأوكتان فيه 95، والمحسن معدل الأوكتان فيه 92، أما البنزين العادي فمعدل الأوكتان فيه 82 85، وهي ضمن المواصفات العراقية. وذكرت أن الغاز السائل عالي الجودة، وهو أفضل من البنزين السوبر بـ 15 درجة، كما أن الكلفه المالية واطئة جداً، حيث أن لتر الغاز السائل المستخدم في السيارات يبلغ سعره 200 دينار.