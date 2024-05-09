وفد الجامعة العربية يتوجه إلى المنامة للتحضير للقمة العربية

2024-05-09 13:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

القاهرة: إسراء خليفة

توجه وفد الامانه لجامعة الدول العربية ظهر اليوم الخميس، إلى المنامه فى اطار الاستعدادات الخاصة للتحضير للقمة العربية 33 التى تعقد بمملكة البحرين والمقرر لها يوم 16 من الشهر الحالي.

وعقدت الأمانه العامة للجامعة العربية، بالتعاون مع مملكة البحرين، عدة اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة، والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.