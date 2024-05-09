المخابرات العراقية تعلن استرداد 3 إرهابيين من "سجون سوريا" متورطين بجريمة سبايكر

2024-05-09 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الخميس، من استرداد 3 إرهابيين متورطين بجريمة سبايكر، فيما أكد مصدر أمني أن الارهابيين تم استردادهم من "سجون سوريا".

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية متميزة ومتابعة حثيثة وجهد استخباري نوعي خارج الحدود العراقية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من استرداد( 3) إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية من المتورطين بجريمة سبايكر وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء".

بدوره اشار مصدر الى أن الارهابيين تم استردادهم من احد السجون في سوريا.