البيئة تعلن خلو كلية التربية جامعة المثنى من التلوث الإشعاعي

2024-05-09 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، خلو بناية كلية التربية في جامعة المثنى من التلوث الإشعاعي.وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي جبار، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استجابة الى كتاب جامعة المثنى قسم الشوؤن الإدارية بخصوص إجراء مسح إشعاعي لبناية كلية التربية للعلوم الإنسانية لبيان خلوها من التلوث الإشعاعي، تم إجراء المسح الإشعاعي لموقع البناية المتكونة من طابقين".وأضاف، أن "الفرق الرقابية أجرت كشوفات ميدانية، ونتيجة القياسات باستخدام الأجهزة الحقلية في تقييم المواقع الملوثة وإجراء المسوحات الإشعاعية المتكاملة، بينت عدم وجود أي تلوث فيها وأن جميـع الـقـراءات كانت ضمن حدود الخلفية الإشعاعية المسموح بها".وتابع، أن "الفرق الرقابية تقوم بفحص جميع الأماكن والبنايات والدور السكنية وجميع السكراب الموجود داخل المحافظة في دوائر الدولة أو بالساحات أو بالسيارات المحملة بالسكراب داخل المحافظة التابعة للمواطنين وإعطائهم شهادات السلامة من التلوث".ونوه، بأن "هذه الكشوفات وعمليات المسح ضمن إطار الجهود التي يبذلها مركز الوقاية من الإشعاع في الحفاظ على الإنسان والبيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي".