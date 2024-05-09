المندلاوي يؤكد خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية على ضرورة دعم المؤسسات القضائية

2024-05-09 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، ضرورة دعم المؤسسات القضائية وبما يسهم في حفظ النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، التقى برئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد العميري، لبحث جملة من القضايا والمواضيع المهمة".

واضاف، انه "جرى خلال اللقاء، الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتأكيد على ضرورة دعم المؤسسات القضائية لتعزيز دورها ومكانتها، وبما يسهم في حفظ النظام الديمقراطي والمؤسسات الدستورية في البلاد، واهمية تذليل القوانين المتعلقة بالاستثمار والتنمية، وتضافر الجهود في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام".