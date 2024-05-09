رئيس الجمهورية: ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير بغداد والارتقاء بها

2024-05-09 14:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير العاصمة والارتقاء بها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وأعضاء من مجلس المحافظة".

وأوضح الرئيس، خلال اللقاء، "حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس والمتمثلة بمتابعة توفير الخدمات وتحديث أساليب العمل بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات ويؤمن حقوق المواطنين جميعاً".

وأشار، الى "ضرورة اعتماد التخطيط السليم والإفادة من الخبرات العالمية والمهنية في معالجة القضايا التي تواجه مهام عمل المجلس، وأهمية تشكيل اللجان المتخصصة لتنفيذ الخطط المعدة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية"، لافتاً في هذا الصدد إلى "ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير العاصمة بغداد والارتقاء بأوضاعها وبما يتناسب مع مكانتها التاريخية".

وأضاف، أن "بغداد تحتاج إلى المزيد من العمل والجهود لتقديم الخدمات والاهتمام بالأماكن التراثية، كما حث على ضرورة البدء بتصميم حدائق عامة تحمل أسماء الشهداء إكراما لتضحياتهم".

وشدد رئيس الجمهورية، على "أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد"، موضحاً أن "رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وكل الجهات تُركز على إدامة الأمن والاستقرار لأنه المنطلق نحو تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الستراتيجية".

ونوه، "بضرورة نقل الانطباع والصورة الحقيقية عن الأوضاع الإيجابية في العراق بعد سنوات من الحروب والإرهاب والعقوبات"، مبيناً أن "أبواب رئاسة الجمهورية مشرعة للتعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة وتقديم المساعدة القانونية والفنية من أجل الارتقاء بواقع بغداد".

وتحدث رئيس وأعضاء المجلس، عن "خطط المجلس، والتحديات التي تواجههم في مجال العمل والتخصيصات المالية، والتداخل في الصلاحيات بين المجلس والجهات المعنية، واحتياجات بغداد الخدمية والصحية والتعليمية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة بغداد، "عدم ادخار أي جهد للارتقاء بواقع العاصمة ومواطنيها وترسيخ أمنها واستقرارها".

وأعرب الحاضرون، عن "تقديرهم لرئيس الجمهورية على اهتمامه المستمر بأحوال واحتياجات العراقيين كافة".