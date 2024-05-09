الأوقاف النيابية: 39 ألف حاج حصة العراق والتنازل عن الفريضة "مشروط"

2024-05-09 14:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت لجنة الاوقاف النيابية، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، حصة العراق في موسم الحج، فيما اشارت الى أن التنازل عن اداء الفريضة مشروط.

وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "آخر تحديث لحصة العراق في موسم الحج المقبل تصل الى اكثر من 39 ألف، فضلا عن حصص اضافية تمنح للحكومة والوزراء تكون خارج الحصة الرئيسة ضمن لجان السفر الشخصية".

واضاف، أن" لجنة الاوقاف والحج تتابع مع بعثة الحج قاعدة بيانات المشمولين بالحج للموسم الحالي وتجري مقاطعة مع اسماء من فازوا"، لافتا الى انه" لم ترصد اي حالات استبدال للاسماء".

وبين الحسيني أن "اللجنة سمحت بالتنازل لأي حاج عن حصته الشرعية في الحج سواء توفي أو انه عاجز عن اداء الفريضة بسبب المرض الى شخص آخر وهذا الامر طبيعي".

واشار الى أنه "حتى الان لم تحدد الاعداد بشكل واضح التي سيتم نقلها جو أو بر بإنتظار استكمال عقود بعثة الهيئة مع خطوط الجوية العراقية أو بقية الشركات الاخرى لكن بشكل عام السعودية ترحب بتنوع وسائل تدفق الحجاج الى اراضيها".

وأمس الاربعاء، حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، المواطنين من الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج، فيما لفتت الى أن السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح.

وقال رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمتعهدين وسائقي الحافلات لقوافل الحجاج وتابعته "بغداد اليوم"، ان" المتعهد هو قائد قافلة الحاج وتقع عليه مسؤوليات كبيرة خلال موسم الحج"، داعيا "متعهدي قوافل البر الالتزام بجدول التفويج، حيث اكملت الهيئة استعداداتها مع الجهات المعنية لانجاح عملية تفويج ضيوف الرحمن".

وحذر المسعودي، المواطنين من "مغبة الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج"، مبينا ان "السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح او يساهم بنقله، اضافة الى المنع من دخول المملكة، فيما فرضت عقوبة السجن ومصادرة وسيلة النقل لكل من يساهم بنقل الحاج بلا تصريح".

وشدد رئيس الهيئة، على "ضرورة ارشاد الحجاج وتوعيتهم وتثقيفهم بالابتعاد على كل شيء يعكر صفو الحج، ومن بينها رفع الصور والهتافات والشعارات السياسية والتقاط الصور للرموز والشخصيات السياسية والدينية، وان يكون الحج لله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة"، مؤكدا على "منع أي شخص خارج بعثة الحج العراقية من المكوث في مخيمات الحجاج في عرفة ومنى".

واطلق رئيس الهيئة "مبادرة المتعهد المتميز في كل مكاتب الهيئة، حيث يتم اختيار المتعهد الاكثر تميزا، لاستثنائه العام المقبل من متطلبات الامتحان التنافسي"، موجها "سائقي الحافلات بضرورة" الالتزام باللباس الرسمي وعدم اصطحاب السكائر ومعسل الاراكيل والادوية المحضورة والتعاون مع القوات الامنية العراقية والسعودية التي ستساهم بتفويج الحجاج".

وختم بالقول، ان "الهيئة لأول مرة في تاريخها وضعت هذا العام نظام (GPS) في الحافلات يسهل عملية التفويج وتتبع الحافلات".