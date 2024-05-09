النقل تكشف خطتها في تفويج حجاج بيت الله للديار المقدسة

2024-05-09 15:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن خطتها هذا العام في نقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام، الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان الوزارة تستعد لنقل مايقارب 18345 حاج الى الديار المقدسة كمرحلة اولية ، فيما يُتوقع ان تصل الاعداد الى 20000 حاج تقريبا. واضاف، ان الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية هيأت طائرات بمواصفات حديثة وتقنيات متطورة، حيث سيتم اشراك طائرة الدريم لاينر 787 وطائرة الماكس 737 وطائرة الترڤل سفن 777 واسعة البدن ذات 365 مقعد ، مع امكانية زج طائرات ايرباص 320 و 321 اذا ما اقتضت الضرورة. واكد البيان، ان الرحلات الجوية ستكون بشكل يومي ابتداءً من يوم الثامن عشر من شهر ايار الجاري الى السادس والعشرين من الشهر ذاته وبواقع 35 رحلات، فيما سيزداد عدد الرحلات من تاريخ السابع والعشرين لغاية الثالث من شهر حزيران ليصل مايقارب عشر رحلات يومياً، كما يُتوقع ان يبلغ العدد الكلي للرحلات كافة 100 رحلة.