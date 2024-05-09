تحديد موعد افتتاح مجسر الجمهورية في الديوانية

2024-05-09 15:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن تحقيق نسبة إنجاز تصل الى 90 بالمئة من تنفيذ مشروع مجسر الجمهورية، فيما حددت موعد افتتاحه. وقال رئيس المساحين بدائرة المهندس المقيم ضياء الخفاجي، في حديث تابعته النخلة نيوز، إن نسبة إنجاز مجسر الجمهورية التابع لمشاريع وزارة البلديات والإعمار، وصلت الى 90 بالمئة، مبيناً أن وتيرة العمل متصاعدة. وذكر أنه تم إنجاز المستوى الأول للمشروع مع إكمال جميع الأعمال الإنشائية. فيما ذكر مدير المشروع المهندس علي عبد الحسن، نعمل الآن على إنجاز أعمال الطرق الخدمية الواقعة بجوار المجسر، متوقعاً افتتاح المشروع في الأول من حزيران المقبل. ويهدف المشروع الى فك الاختناقات المرورية وخاصة خلال فترة الدوام لتسهيل حركة الموظفين والمواطنين، حيث يمثل واجهة المدينة من مدخل النجف الأشرف ومن مدخل محافظة بابل.