القبض على 27 متهما ومطلوبا للقضاء وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وميسان

2024-05-09 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، القاء القبض على 27 متهمًا ومطلوبًا للقضاء وضبط اسلحة غير مرخصة في محافظتي بغداد وميسان.

وذكر بيان للقيادة تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعات الفرقة اعتقلت نحو 27 متهمًا ومطلوبًا للقضاء بينهم مخالفين لقانون الاقامة في بغداد وميسان".

واشار الى انه "تم ضبط اسلحة غير مرخصة ودراجات نارية لاتحمل اوراق رسمية".

واوضح أن "هذه العمليات تاتي بالتعاون مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المتهمين والمطلوبين الى جهة الطلب اصوليا".