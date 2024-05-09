امريكا: اوقفنا قافلة مساعدات عسكرية الى اسرائيل

2024-05-09 15:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

بعد سيطرة الجيش الاسرائيلي على بوابة رفح، اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، أنها أوقفت قافلة مساعدات عسكرية الى اسرائيل. بعد سيطرة الجيش الاسرائيلي على بوابة رفح من جهة قطاع غزة، حذرت جميع دول العالم، بما في ذلك أصدقاء إسرائيل، من وقوع كارثة محتملة. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "عندما يتعلق الموضوع برفح، ليكن ذلك جليا سيترك أثارا انسانية مدمرة، إننا نشعر بقلق عميق إزاء التجاوزات العسكرية على بوابة رفح". وجاء الاستيلاء على البوابة بعد موافقة حماس على وقف إطلاق النار في الساعات الأخيرة قبل الهجوم على رفح. وحذرت امريكا من الهجوم الإسرائيلي على رفح منذ البداية ولم توافق عليه، وأوقفت