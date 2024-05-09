رئيس هيئة الأوراق المالية: وضعنا خطة منهجية لتقديم الإصلاح الحكومي الشامل للسوق

2024-05-09 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، اليوم الخميس، وضع خطة منهجية لتقديم الإصلاح الحكومي الشامل للسوق المالية العراقية، وفيما أكد أن سوق الأوراق المالية تشهد نشاطاً مالياً غير مسبوق خلال الحكومة الحالية، أشار إلى أن معدل حركة التداول اليومية في السوق بلغ 3 ملايين سهم.

وقال الهيمص، في كلمة له خلال الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الأوراق المالية، تحت شعار (أهمية قطاع الخدمات المالية في دعم الاقتصاد العراقي) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "على مدى السنوات العشرين الماضية شهدت الهيئة جهوداً متواصلة لتنظيم وتطوير سوق المال، وعاشت تحديات جسيمة بسبب الظروف التي مر بها بلدنا، لكنها تمكنت من تجاوزها ورسمت إطاراً تنظيمياً لمواكبة التطور الحاصل في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأضاف الهميص: "ومنذ تسلمنا إدارة الهيئة وضعنا خطة منهجية لتقديم الإصلاح الحكومي الشامل للسوق المالية العراقية وفقاً لمتغيرات المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وخلال أشهر قطفنا ثمار هذه الخطوات، إذ تشهد سوق الأوراق المالية نشاطاً مالياً غير مسبوق من حيث تبادل الأسهم والشفافية العالية في عمليات البيع والشراء وضمان حقوق المستثمرين".

وتابع: "حيث يبلغ معدل حركة التداول اليومية نحو ثلاثة ملايين سهم وهو رقم لم يسجل سابقاً"، مردفاً بالقول: "ونعتز بالمواصلة لتعزيز الثقة بسوق العراق للأوراق المالية وتحقيق النهوض المستدام".