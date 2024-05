لسد احتياجاته.. شركة أور تجهز القطاع الخاص بثمانية أطنان من الالمنيوم

2024-05-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية أعلنت شركة أور العامة، اليوم الخميس، تجهيز شركات القطاع الخاص ب 8 طن من مقاطع الالمنيوم. وذكرت الشركة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية” أن “عملية التجهيز تأتي في إطار سد حاجة السوق المحلية من منتجات مادة الالمنيوم وباقي المنتجات الخاصة بها والتي تجهز بها القطاع العام...

