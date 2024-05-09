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طقس ذي قار.. مرتفع جوي يتسبب بتصاعد درجات الحرارة ليومين

طقس ذي قار.. مرتفع جوي يتسبب بتصاعد درجات الحرارة ليومين
طقس ذي قار.. مرتفع جوي يتسبب بتصاعد درجات الحرارة ليومين
2024-05-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية اليوم الخميس ، ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر تاثير المرتفع جوي القادم من جنوب تركيا على المحافظة . وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ، أن “درجات الحرارة سترتفع تدريجيا واعتبارا من اليوم بسبب المرتفع...

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