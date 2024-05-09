2024-05-09 15:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية اليوم الخميس ، ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر تاثير المرتفع جوي القادم من جنوب تركيا على المحافظة . وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ، أن “درجات الحرارة سترتفع تدريجيا واعتبارا من اليوم بسبب المرتفع...

The post طقس ذي قار.. مرتفع جوي يتسبب بتصاعد درجات الحرارة ليومين appeared first on شبكة اخبار الناصرية.