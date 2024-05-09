2024-05-09 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، فعاليات المهرجان السنوي لمعهد التنمية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان تضمن مشاركة عدد من الطلاب باختراعاتهم في مختلف المجالات التكنولوجية.

وقال مزهر محمد (طالب مشارك) لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع الطلاب المشاركين تضمنت اختراعات في مجالات الفيزياء والعلوم وغيرها من البرمجة والتكنولوجيا التقنية".

بدوره قال حسين عبدالغني ( طالب مشارك) لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع الذي شاركت به خاص بالمجال الزراعي ويساعد المزارعين، حيث يتضمن ثلاثة أشياء وهي: فحص الأرض ومدى صلاحيتها للزراعة، ووجود جهاز اطفاء آلي اذ يقوم باطفاء الحرائق عند اندلاعها في المحاصيل الزراعية، والشيء الثالث هو عبارة عن صومعة تحتوي على مروحات تحافظ على درجة حرارة المنتج داخلها و تمنع الرطوبة".