2024-05-09 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رأى السياسي الكوردي ملا بختيار، يوم الخميس، أنه إذا لم يتم حل المشاكل الداخلية لإقليم كوردستان، فإن الوضع سيزداد سوءا.

وقال السياسي ملا بختيار للصحفيين في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز إن الانتخابات في إقليم كوردستان لا يمكن أن تجرى بدون الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ودعا إلى حل المشاكل الداخلية للإقليم، وقال إن المشاكل القائمة، مثل عدم وجود دستور، وعدم توحيد البيشمركة، والامن والفساد، إذا لم يتم حلها فان المشاكل ستزداد، لهذا يجب أن نحل تلك المشاكل، ونحن من فسحنا لبغداد و والمحكمة الاتحادية ودول الجوار التدخل في شؤوننا.

وأشار إلى أن ما يحدث الان هو بسبب عدم حل المشاكل قبل الاتفاق على إجراء الانتخابات بين كل الأطراف السياسية في كوردستان حول توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات.

وتابع ملا بختيار، القول انه: إذا أردنا تجنب الأسوأ، فيجب علينا حل المشاكل.