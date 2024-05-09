القبض على شخص يمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد (صور)

2024-05-09 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة في كمين محكم بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لقرار قضائي المتضمن عملية تحرٍ و تفتيش مكتب للاعشاب الطبية تم تشكيل فريق عمل من من القوات الامنية والانتقال الى منطقة الدورة / شارع طعمة بالاشتراك مع القوة الماسكة، وتم التحري عن المكتب المذكور وضبط المتهم المدعو (ع، هـ، ح، ذ، ا) بالجرم المشهود وضبط مواد السحر و الشعوذة التي يقوم بواسطتها بإيهام المواطن والاحتيال عليهم".

وأشار إلى ضبط سجلات مدونة فيها اسماء الزبائن وايضا ضبط آلة كاميرا تصوير والتي يستخدمها المتهم في التصوير الذي يقوم بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا ضبط عجلة المتهم وبداخلها كتب روحانية و ظروف ورقية صغيرة الحجم (أحراز)"، مؤكدا أنه "تم القبض على المتهم أعلاه وبصحبته المضبوطات".

ووفقا للمصدر، فإنه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بأعمال السحر و الشعوذة والاحتيال على المواطنين، وانه تعلم أعمال السحر والشعوذة قبل أربع سنوات، وقبل أقل من سنة قام بفتح مكتب و فتح صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ونشر أعماله الاحتيالية عن طريق صفحته".

ونوه المصدر إلى أن المتهم على علم ودراية بأن الأعمال التي يقوم بها هي مجرد نصب واحتيال على المواطنين، وأن ما يجنيه من اموال الأعمال الاحتيالية تبلغ شهرياً ستة ملايين تقريبا، مؤكدا أنه تم توقيفه وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي.