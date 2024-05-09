رئيس شبكة الإعلام يشدد على ضرورة الإسراع بحسم ملف إسكان موظفي الشبكة

2024-05-09 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

استضافت اللجنة المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، اليوم الخميس، رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، لمناقشة مشروع إسكان موظفي الشبكة.

وأكد رئيس شبكة الإعلام على "ضرورة الإسراع بحسم ملف إسكان موظفي الشبكة الذي تأخر كثيراً وإكمال التحقيقات والقضايا المحيطة بهذا الملف"، مثنياً على "جهود لجنة الحفاظ على أملاك الدولة التي أبدت استعدادها للتدخل والمساهمة في حسم هذا الملف".

وطلب رئيس شبكة الإعلام العراقي من لجنة الحفاظ على أملاك الدولة "مخاطبة الجهات المعنية بمنع التصرف بالأرض المخصصة لموظفي الشبكة والحفاظ عليها لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بها".

من جانبه أكد عضو اللجنة رائد المالكي الذي ترأس جلسة الاستضافة "دعم مجلس النواب ولجنة الحفاظ على أملاك الدولة لحقوق موظفي شبكة الإعلام العراقي في الحصول على السكن الملائم".

وأكدت اللجنة خلال الاستضافة على "المضي بإجراءاتها التدقيقية الخاصة بمشروع إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي مع الجهات المعنية وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة استثمار بغداد لغرض حسمه بأسرع وقت ممكن".

وبينت اللجنة أنها "لا تتعامل مع هذا الملف من زاوية رقابية فحسب بل من منطلق حرصها على إتمام هذا المشروع المهم وفق أسس قانونية صحيحه تصون المصلحة العامة وتضمن حقوق أبنائنا من منتسبي الشبكة في حياة كريمة وسكن يليق بهم وبدورهم الإعلامي الكبير".