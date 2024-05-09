العدل: توجه لإنشاء أقسام إصلاحية جديدة في خمس محافظات

2024-05-09 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أكدت وزارة العدل، اليوم الخميس، انخفاض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 100% نهاية العام المقبل، فيما أعلنت عن افتتاح أقسام إصلاحية جديدة نهاية العام الحالي ومنتصف العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل وجه ضمن البرنامج الحكومي، بإعادة تأهيل السجون والقضاء على نسبة الاكتظاظ التي وصلت إلى 300 بالمئة".

وأوضح لعيبي، أن "التوجيه تضمن تأهيل الأقسام الإصلاحية التي تضم أكبر عدد من النزلاء وإنشاء أقسام إصلاحية جديدة في محافظات بغداد ونينوى والبصرة، فضلاً عن بابل وواسط"، منوهاً بأن "بعض هذه الأقسام ستفتتح نهاية العام الحالي والبعض الآخر منتصف العام المقبل".

وأضاف، أنه "مع نهاية العام المقبل ستنخفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 100 بالمئة"، مؤكداً أنه "تمت إعادة تأهيل سجن أبو غريب (سجن بغداد المركزي)، إلى جانب عزم الوزارة نهاية العام الحالي افتتاح سجن العمارة المركزي".

وتابع، أن "العديد من الأقسام الإصلاحية ستتم إعادة تأهيلها وتوسيعها، منها سجن البلديات والخان".