رابطة المصارف الخاصة تحصي نسبة الأسهم المتداولة في سوق البورصة خلال شهر 

2024-05-09 15:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد ممثل رابطة المصارف العراقية، علي طارق، اليوم الخميس، أن سوق العراق للأوراق المالية يعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي، فيما احصى قيمة الاسهم المصرفية المتداولة خلال شهر نيسان الماضي. وقال طارق، خلال جلسة حوارية ، في الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الأوراق المالية، تحت شعار أهمية قطاع الخدمات المالية في دعم الاقتصاد العراقي وحضره مراسل الاقتصاد نيوز، إن ربحية شركات القطاع الخاص هي المحفز الأول لكل مستثمر، وقوة السوق وتعاظم حركة التداول تأتي من ربحية الشركات وعائداتها. وأضاف، أن السوق يعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي والذي تداول خلال شهر نيسان الماضي 17.6 مليار سهم من اصل 21.6 مليار سهم بجميع السوق، وهو ما يشكل 81٪ من اجمالي التداول في الشهر. وأوضح أن قطاع المصارف يعتبر هو الأهم في البورصة، لافتا الى أن المواطن قادر على استخدام الموبايل بالتداول والاطلاع على اسعار السهم وضرورة التركيز على الوصول للمواطن بمنزله ومكان عمله. وبين طارق، أن جميع المصارف الخاصة مدرجة ضمن سوق العراق للأوراق المالية حسب تعليمات البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن منع بعض المصارف من التعامل بالدولار اثر بشكل مباشر على السوق واسعار اسهامها في السوق.