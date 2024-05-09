السوداني يطلق حزمة مشاريع في بابل بأكثر من تريليون دينار

2024-05-09 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، حزمة من المشاريع في محافظة بابل تقدر باكثر من تريليون دينار.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق حزمة مشاريع خدمية جديدة في محافظة بابل بقيمة (1.276.740.000.000) دينار، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الخميس".

واضاف، أن الحزمة تضمنت مشاريع متكاملة للمجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في (قضائي القاسم والهاشمية وناحية المدحتية)، بمبلغ إجمالي (364.500.000.000) دينار، بالاضافة الى مشروع متكامل لشبكات المجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار لقضاء الكفل بمبلغ 134.2 مليار دينار".

واشار الى أن "الحزمة تضمنت ايضا طريق رابط بالخط السريع (بصرة- بغداد)، عبر ناحية الإمام- عنانة- إلى الإبراهيمية في قضاء الهندية، بكلفة 320 مليار دينار"، وإدارة وتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)، من قبل شركة أجنبية متخصصة بمبلغ 60 مليون دولار".

وتابع، أنه "ايضا تضمنت الحزمة إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية إلى التنفيذ بكلفة 287 مليون دولار".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة بابل، ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات.