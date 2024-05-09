ما حقيقة الخلاف بين "سرايا السلام" و "العتبة العسكرية"؟

2024-05-09 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، حقيقة الخلاف بين العتبة العسكرية في سامراء وسرايا السلام.

وتداولت مواقع تواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورًا "زعم" متداولوها انها تعود لخلاف ما بين عناصر سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري و العتبة العسكرية في سامراء، بسبب إقامة معرض للصور من قبل السرايا.

وقال المصدر وهو مسؤول في قيادة عمليات سامراء لسرايا السلام في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الانباء التي تحدثت عن وجود خلاف مع العتبة العسكرية غير صحيح اطلاقا، والعلاقة ما بين الطرفين جيدة جداً، ونحن على تواصل يومي معهم وننسق باي شيء دون أي خلاف".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "معرض الصور يقام بشكل سنوي وهذه ليست المرة الأولى، وهو خاص بذكرى استشهاد المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر، لافتا الى ان" هذا المعرض يقام ضمن قاطع مسؤولية سرايا السلام، وليس خارج مسؤولية هذا القاطع وليس هناك أي اعتراض عليه او رفض من قبل العتبة العسكرية".





وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم الخميس (9 آيار 2024)، بأن عناصر سرايا السلام يصل عددهم الى 280 شخصًا اقتحموا فجر اليوم سيطرة تفتيش ودخول العتبة وقاموا بالقوة بادخال صور ولافتات تخصهم ونشرها داخل العتبة العسكرية ".

واشار الى، ان" عملية الاقتحام جرت اليوم بعد قيام السرايا بقطع الطريق المؤدي للعتبة العسكرية المقدسة لثلاثة أيام متتالية".



