2024-05-09 15:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الخميس على الإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وأعضاء من مجلس المحافظة وأكد خلال اللقاء، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس والمتمثلة بمتابعة توفير الخدمات وتحديث أساليب العمل بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات ويؤمن حقوق المواطنين جميعاً. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة اعتماد التخطيط السليم والإفادة من الخبرات العالمية والمهنية في معالجة القضايا التي تواجه مهام عمل المجلس، وأهمية تشكيل اللجان المتخصصة لتنفيذ الخطط المعدة وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرا في هذا الصدد إلى