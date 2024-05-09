2024-05-09 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإزالة التجاوزات عن ضفتي النهر في مدينة الحلة، فيما أشار الى ان توفير البيئة المناسبة للاستثمار وإبعاده عن التضييق والابتزاز ستوفر فرص العمل لأبناء المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس، اجتماعاً لمديري الدوائر والتشكيلات الخدمية في محافظة بابل، بحضور محافظ بابل، ورئيس مجلس المحافظة، وعدد من أعضاء المجلس".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "المسؤولية الخدمية والتنموية باتت مضاعفة إزاء محافظة تمثل عنواناً للحضارة الإنسانية على مستوى العالم، وتشكل عَلَماً في التاريخ والإسهام الحضاري عبر مسيرة الإنسانية"، مُشدداً على "ضرورة الارتقاء بواقع المدينة ضمن مسؤولية الحكومتين الاتحادية والمحلية على حد سواء".

واستمع، إلى "عرض شامل للواقع الخدمي والمعيشي والاجتماعي، من مسؤولي الدوائر الخدمية"، مؤكداً "توفر قراءة لملف الخدمات وفق متطلبات المحافظة ضمن البرنامج الحكومي وأولوياته، وأنّ المحافظة تواجه منذ سنوات مشاكل وتحديات كبيرة في عموم مجالات الخدمات".

وشدد على ضرورة "البدء من البنى التحتية، من أجل توفير قاعدة أساس للتنمية والاستثمار والانفتاح على القطاع الخاص"، لافتا الى "أهمية إزالة التجاوزات عن ضفتي النهر في مدينة الحلّة، والاتجاه نحو الاستثمار الأمثل للتخصيصات".

وأكد، أن "التحدي يجب أن ينطلق من العمل بصيغة الفريق الواحد، بين الحكومة المحلّية والوزارات، واختزال الوقت والابتعاد عن السياقات الروتينية"، منوها ان "أولوية الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة له وإبعاده عن التضييق والابتزاز، ستوفر فرص العمل لأبناء المحافظة، ومن واجب الأجهزة توفير الأمن والاستقرار وكل المزايا والدعم، في شتى المجالات، خاصة أنّ بابل تفتقر إلى مشاريع مهمة مثل الفنادق والمدن الصناعية وما يتعلق بتنمية السياحة، وهي تمثل وجهة مهمة للفعاليات الثقافية والسياحية التي تحرك الاقتصاد".

وأعلن رئيس الوزراء خلال الاجتماع، عن "حزمة من المشاريع الخدمية في محافظة بابل بقيمة (1.276.740.000.000) دينار، تتضمن مشاريع متكاملة للمجاري والصرف الصحي ومياه الأمطار في (قضائي القاسم والهاشمية وناحية المدحتية)، ومشروع متكامل لشبكات المجاري والصرف الصحّي ومياه الأمطار لقضاء الكفل، وأيضاً مشروع الطريق الرابط بالخط السريع (بصرة- بغداد)، عبر ناحية الإمام- عنانة- إلى الإبراهيمية في قضاء الهندية، وإدارة وتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)، من قبل شركة أجنبية متخصصة، بالإضافة إلى إحالة مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الثانية إلى التنفيذ".