إيران: سنواصل تصدير الغاز إلى العراق لـ 5 سنوات أخرى

2024-05-09 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جغني، اليوم الخميس (9 آيار 2024)، إن عقد الغاز مع العراق سينتهي نهاية يونيو/حزيران المقبل، والذي تم تمديده لمدة 5 سنوات.

وأوضح جغني في مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني لمعرض النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات: إن كمية الغاز التي تم تسليمها في عام 2023 زادت بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وتابع: لدينا أيضًا زيادة بنسبة 11% في الغاز المسلم للصناعات، والغاز المسلم للصناعات الكبرى ارتفع بنسبة 6%، منوهاً "إن الخطط والمشاريع التي شهدناها عام 2023 تساوي 224 مليون يورو".

وبحسب جغني المسؤول عن إصدار تراخيص وحدات الغاز الطبيعي المسال المصغرة، فقد تم توقيع هذا العقد مع إحدى شركات الصلب وهناك شركات أخرى متقدمة أيضًا.

وأشار إلى صياغة خطة التنمية السابعة للحكومة الإيرانية، وقال "في هذه الخطة المخططة نحتاج إلى استثمار 42 مليار دولار، منها 20 مليار دولار سيتم توفيرها من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي".

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، فإن عقد الغاز مع العراق ينتهي نهاية يونيو المقبل، والذي تم تمديده لمدة 5 سنوات.