2024-05-09 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

استضافت اللجنة المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، اليوم الخميس، رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، لمناقشة مشروع إسكان موظفي الشبكة. وأكد رئيس شبكة الإعلام كريم حمادي، خلال الاستضافة على “ضرورة الإسراع بحسم ملف إسكان موظفي الشبكة الذي تأخر كثيراً وإكمال التحقيقات والقضايا المحيطة بهذا الملف”، مثنياً على “جهود لجنة الحفاظ على أملاك الدولة التي أبدت […]

ظهرت المقالة حمادي يدافع عن أراضي موظفي شبكة الإعلام العراقي ويطالب بـ”حسمها ومنع التصرف بها” أولاً على Eishan.