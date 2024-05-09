2024-05-09 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت مدينة سامراء، الخميس، توترا في محيط العتبة العسكرية، إثر محاولة وضع صور للمرجع الراحل محمد صادق الصدر، من قبل عناصر سرايا السلام، داخل صحن الإمامين العسكريين. وأبلغ مصدر أمني في العتبة العسكرية منصة “ايشان” بأن التوتر نجم عن “محاولة عدد من السرايا إدخال نحو 20 صورة ولافتة لمناسبة ذكرى استشهاد محمد محمد صادق الصدر، […]

ظهرت المقالة توتر سر من رأى.. السرايا تحاول وضع صور ومنشورات داخل صحن العسكريين والعتبة تمنعهم أولاً على Eishan.