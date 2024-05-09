2024-05-09 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، خلو بناية كلية التربية في جامعة المثنى من التلوث الإشعاعي. وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي جبار، في بيان: إنه “استجابة الى كتاب جامعة المثنى قسم الشوؤن الإدارية بخصوص إجراء مسح إشعاعي لبناية كلية التربية للعلوم الإنسانية لبيان خلوها من التلوث الإشعاعي، تم إجراء المسح الإشعاعي لموقع البناية المتكونة من […]

ظهرت المقالة البيئة: لا تلوث إشعاعي في مبنى كلية التربية بجامعة المثنى أولاً على Eishan.