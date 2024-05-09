المعموري: السيد الشهيد الصدر قاد ثورة إصلاحية كبرى شملت كل النواحي

2024-05-09 16:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد النائب برهان المعموري، اليوم الخميس، أن المرجع السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قاد ثورة إصلاحية كبرى شملت كل النواحي.وتلا المعموري خلال جلسة مجلس النواب بيانا بمناسبة ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) قال فيه: إن "الحديث عن هذه الشخصية العظيمة يحتاج إلى وقفة تأمل واسترجاع لتلك المواقف العظيمة التي سطرها وجعلها تاريخاً حافلاً بالبطولة والجهاد والتضحية".وأضاف في بيانه، أن "السيد الشهيد الصدر قاد ثورة إصلاحية كبرى شملت كل النواحي فكان بوصلة الشباب الباحثين عن الحرية والأمن والأمان والاستقرار".أدناه نص البيان كاملاً: