رئيس الوزراء يزور مركز الأورام في مستشفى مرجان بمحافظة بابل

2024-05-09 16:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، مركز الأورام في مستشفى مرجان بمحافظة بابل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلع على الخدمات الصحية والطبية المقدمة في مستشفى مرجان وسط مدينة الحلة. وأضاف البيان، أن السوداني أجرى جولة في مركز الأورام التخصصي بالمستشفى، التقى خلالها الكوادر الصحية والطبية العاملة فيه، كما التقى المواطنين واستمع إلى آرائهم حول طبيعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى الراقدين أو المراجعين.